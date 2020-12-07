جائزة أفضل فاعلية2020 لمعرض مازيراتي للسيارات

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - فازت النسخة السابعة عشر من معرض مازيراتي للسيارات، بجائزة أفضل حدث تم تنظيمه خلال عام 2020.



الفاعلية التي تم تنظيمها تحت عنوان "أم أم أكس أكس: حان الوقت للشجاعة"، تم تنظيمها في سبتمبر الماضي، للاحتفال بمرور أكثر من 100 عام على ماركة مازيراتي، المصنعة للسيارات الرياضية.



وأقيمت الفاعلية في مقر مازيريتي "أوتودروم" في مدينة مودينا، حيث وفرت تجربة افتراضية وسفر حقيقي في تاريخ الشركة، لـ 500 متفرج.



ووفر المهرجان للمتفرجين رحلة سينمائية متسلسلة، اكتشفوا من خلالها السيارات التي طورتها الشركة، وكذلك الرؤية المعاصرة التي تصيغها من أجل الفترة المقبلة.



وجاء تكريم الفاعلية ضمن مهرجان مخصص لاختيار أفضل الفعاليات التي تم عقدها خلال العام الجاري.



وتألفت لجنة التحكيم على الجوائز من 40 خبيرا، تضمنت مديرو الأحداث، ومديرو التسويق والاتصالات بشركات استثمارات كبرى في مجال البث المباشر.



