استريما فولمينيا هايبركارالإيطالية علي راس السيارات الرياضية

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تتحدى السيارة الإيطالية الجديدة أكثر السيارات رياضية في العالم بفضل التكنولوجيا من الدرجة الأولى.



يتم تشغيلها بواسطة 4 محركات كهربائية ، حيث تقوم بتفريغ ما يعادل حوالي 2040 حصان على الأسفلت ، مما يسمح لها بالركض من 0 إلى 320 كم / ساعة في أقل من 10 ثوانٍ.



للحصول على أداء معين ، تستفيد هذه السيارة من حزمة البطارية الهجينة المبتكرة عالية الأداء من خلية إلى أخرى ، والتي تتيح كثافة طاقة أكبر مع وزن أقل من البطاريات التقليدية ، بسبب عدم وجود وحدات وسيطة.



بشكل عام ، يصل وزن السيارة ، بفضل البطارية المصممة حديثًا ، إلى وزن فارغ يبلغ حوالي 1500 كجم. سيتم تصنيع السيارة في مودينا ، لذلك سيتم إنتاجها في موتور فالي ، ويطلق على لون إطلاقها اسم Azzurro Savoia. (أنسامد).



