استريما فولمينيا هايبركارالإيطالية علي راس السيارات الرياضية

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تتحدى السيارة الإيطالية الجديدة
أكثر السيارات رياضية في العالم بفضل التكنولوجيا من الدرجة
الأولى.
يتم تشغيلها بواسطة 4 محركات كهربائية ، حيث تقوم بتفريغ ما يعادل
حوالي 2040 حصان على الأسفلت ، مما يسمح لها بالركض من 0 إلى 320
كم / ساعة في أقل من 10 ثوانٍ.
للحصول على أداء معين ، تستفيد هذه السيارة من حزمة البطارية
الهجينة المبتكرة عالية الأداء من خلية إلى أخرى ، والتي تتيح
كثافة طاقة أكبر مع وزن أقل من البطاريات التقليدية ، بسبب عدم
وجود وحدات وسيطة.
بشكل عام ، يصل وزن السيارة ، بفضل البطارية المصممة حديثًا ، إلى
وزن فارغ يبلغ حوالي 1500 كجم. سيتم تصنيع السيارة في مودينا ،
لذلك سيتم إنتاجها في موتور فالي ، ويطلق على لون إطلاقها اسم
Azzurro Savoia. (أنسامد).