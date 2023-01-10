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سيارات - دليل السيارات
استريما فولمينيا هايبركارالإيطالية علي راس السيارات الرياضية
    (أنسامد) - يناير 10 - روما - تتحدى السيارة الإيطالية الجديدة أكثر السيارات رياضية في العالم بفضل التكنولوجيا من الدرجة الأولى.

    يتم تشغيلها بواسطة 4 محركات كهربائية ، حيث تقوم بتفريغ ما يعادل حوالي 2040 حصان على الأسفلت ، مما يسمح لها بالركض من 0 إلى 320 كم / ساعة في أقل من 10 ثوانٍ.

    للحصول على أداء معين ، تستفيد هذه السيارة من حزمة البطارية الهجينة المبتكرة عالية الأداء من خلية إلى أخرى ، والتي تتيح كثافة طاقة أكبر مع وزن أقل من البطاريات التقليدية ، بسبب عدم وجود وحدات وسيطة.

    بشكل عام ، يصل وزن السيارة ، بفضل البطارية المصممة حديثًا ، إلى وزن فارغ يبلغ حوالي 1500 كجم. سيتم تصنيع السيارة في مودينا ، لذلك سيتم إنتاجها في موتور فالي ، ويطلق على لون إطلاقها اسم Azzurro Savoia. (أنسامد).

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