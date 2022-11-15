سيارة فيراري كلينت إيستوود تصل إلى ميلان للسيارات الكلاسيكية

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - قررت شركة فيراري الإيطالية الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسابعين للشركة بطريقة مميزة، هذا العام، عبر إحضار سيارة النجم الأمريكي، كلينت إيستوود، من طراز فيراري من مدينة هوليود الأميركية إلى معرض ميلانو أوتو كلاسيكا (ميلان للسيارات الكلاسيكية.



ويعقد المعرض الدولي في مدينة ميلان، في الفترة بين الجمعة 18 نوفمبر إلى الأحد، 20 نوفمبر.



وتشكل سيارة كلينت إيستوود رأس الحربة في مجموعة السيارات التي تحمل اسم " Cavallini da sogno" خلال الاحتفال السنوي للشركة.



والسيارة من طراز "فيراري 275 جي تي بي"، اشتراها منتج الأفلام، دينو دي لورينتس، في عام 1966، لصالح الممثل كلينت إيستوود.



وتضم المجموعة سيارات فيراري السياحية الأكثر شهرة بمحركات أمامية ذات الـ 12 اسطوانة.



وبالإضافة إلى سيارة "فيراري 275 جي تي بي، تضم المجموعة المعروضة "جي تي إي 250"، التي تم انتاجها عام 1953، وسيارة "جي تي 250"، التي تم انتاجها عام 1963، و330 GT من 1967، و365 GTB / 4 "Daytona"من 1970، و456 GT من 1994 و575 من 2002.



وعن سيارة كلينت إيستوود، فقد تم إطلاقها خلال معرض باريس للسيارات عام 1964، وهي مشتقة من سيارة "جي تي أو 250"، الأسطورية المصممة للسباقات وقد قام الممثل باعادة طلائها باللون الأخضر الداكن الحالي بدلا من لونها الاصلي الرمادي الداكن .



وبقيت السيارة في الولايات المتحدة حتى أوائل الثمانينات، قبل أن تعود إلى القارة العجوز وتجد مكانها في متحف السيارات في مورير بسويسرا، ثم ذهبت في رحلة أخرى إلى أمريكا الجنوبية في التسعينات، قبل أن تعود مرة أخرى إلى أوروبا، وتستقر في إيطاليا.



وسيضم المعرض أيضا برنامجا ثريا من الفعاليات، بدءا من يوم الجمعة 18 نوفمبر، والذي سيشهد عروض ASI Circuito Tricolore 2023، الذي سيضم العديد من السيارات التاريخية. وفي اليوم التالي، ستشارك العشرات من المركبات التاريخية في المعرض في التجمع الكبير مع "Con ASI a Milano AutoClassica".



وخلال اليوم الأخير من المعرض، سيتم الحديث عن "حداثة تصميم جاجور"، والمقارنة التي لا تنتهي بين الدراجات النارية بين فيسبا ولامبريتا، ودورات ترميم السيارات القديمة التي تروج لها ASI مع Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano. (أنسامد).



