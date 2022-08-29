فيات فاست باك : خطوط أنيقة وتصميمات داخلية عالية التقنية

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - تقدم السيارة الايطالية فيات فاست باك رسميا يوم 14 سبتمبر القادم في السوق البرازيلية لأول مرة.



وتتزايد التوقعات في أمريكا الجنوبية للعرض الرسمي للسيارة فيات فاست باك مدفوعة بالنشر المخطط للصور والبيانات من قبل الشركة الإيطالية المصنعة.



بعد الكشف عن الاسم والصور الأولى للمظهر الخارجي في الأيام الأخيرة تظهر مقصورة الركاب للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من شركة فيات.



وهي تشبه السيارة الكوبيه ذات الخمسة أبواب والتي أصبحت أكثر إثارة للاهتمام من خلال الحماية الخارجية النموذجية للمرافق الرياضية ، ويتميز تصميم هذا الطراز الجديد بانه مزود بأحدث تقنيات الجيل الجديد من السيارات.



وقد تم تصميم النموذج الجديد من قبل مركز تصميم أمريكا الجنوبية التابع لشركة فيات، وهو يشتمل على بعض الأنماط النموذجية للعلامة التجارية لكل من الموديلات الأوروبية مثل تيبو والبرازيلية مثل كرونوس وأرج . (أنسامد).



