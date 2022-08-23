بوجاتي: إنتاج 99 وحدة من ميسترال دابليو 16

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - قررت شركة بوجاتي الإيطالية لصناعة السيارات إنتاج 99 وحدة فقط من سيارتها ميسترال دابليو 16 والتي ستباع بقيمة 5 يورو وسيتم التسليم في 2024.



وقد صممت بوجاتي ميسترال بقوة محرك 1600 حصان يقدم أداءا لا مثيل له في اي سيارة مفتوحة. وعلق ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة بوجاتي ريماك أن هذا الاصدار يقدم اداءا رفيعا وسيكون له معنى مهما في تاريخ بوجاتي لأنها تضم أقوى محرك تم تصنيعه على الإطلاق.



وتعتبر هذه السيارة ذروة التصميم الرياضي وتتمتع بمساند رأس مزدوجة ديناميكية هوائية، والتي تنزلق مرة أخرى إلى هيكل السيارة، والزجاج الأمامي المنخفض على شكل حرف V، وهي متطورة ولكنها أيضًا رياضية رصينة.



وسيتم إنتاجها باللونين الأسود والأصفر، مما وفر الإلهام المثالي لهذه المرحلة الفاصلة في تاريخ بوجاتي. و قد استلهمت هذه السيارة من بوجاتي 57 رودستار جراند ريد التي انتجت عام 1934 والمعروضة في متحف دين هاج لوومان في نيوزيلندا.



(أنسامد).



