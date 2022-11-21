نمو سوق السيارات في أوروبا في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - واصل سوق السيارات في أوروبا تسجيل معدلات نمو إيجابية للشهر الثالث على التوالي، في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد تسجيل تراجع خلال ثلاثة عشر شهرا.



يقول مركز دراسات Promotor، إنه كان هناك "انعكاس في الاتجاه"، نظرا لتوفر السيارات الجديدة بعد اختفاء الصعوبات التي كانت تواجه مصنعي السيارات في العثور على المكونات، ولا سيما الرقائق الإلكترونية.



ومقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019، تراجعت مبيعات السيارات بمقدار 290 ألف سيارة.



وبلغت مبيعات السيارات في شهر أكتوبر الماضي في أوروبا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة 910.753 سيارة، بزيادة بنسبة 14.1% مقارنة مع نفس الشهر في عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وقال الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية (Unrae)، إن إجمالي مبيعات السيارات بلغ منذ بداية العام الجاري 9.1 مليون سيارة، بانخفاض بنسبة 7.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع عجز بمقدار 780 ألف سيارة.



كما سجلت مبيعات السيارات نموا في جميع البلدان الشهر الماضي، وتصدرت القائمة ثلاثة من الأسوق الأربعة الرئيسية، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 16.8% وإيطاليا (14.6%) وإسبانيا (11.7%).



وتسجل مبيعات السيارات الكهربائية نموا في الأسواق الرئيسية في المنطقة، لكن السوق الإيطالي يخالف هذا الاتجاه. (أنسامد).



