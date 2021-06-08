البنزين الخالي من الرصاص 1.6 يورو مسجلا أعلى مستوياته

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - سجلت أسعار الوقود على شبكة التوزيع الإيطالية ارتفاعا غير مسبوق.. وبحسب البيانات الأسبوعية لوزارة التنمية الاقتصادية ، التي تمت معالجتها في المتوسط ;;الأسبوع الماضي ، فقد وصل سعر البنزين في الوضع الذاتي عمليًا إلى 1.6 يورو للتر (1.599 يورو) ، في حين بلغ سعر الديزل 1.458 يورو.



اما بالنسبة للبنزين صديق البيئة ، هذا هو الحد الأقصى لمدة عامين تقريبًا ، أي من يوليو 2019 ، بينما بالنسبة للديزل ، يكون السعر هو الأعلى منذ فبراير 2020.



"لقد استفدنا من أحد الجسور القليلة جدًا هذا العام لرفع المزيد من سعر الوقود تكهنات جميلة وجيدة منذ بداية العام من مسح 4 يناير في 5 شهور زاد خزان سعة 50 لتر 7 يورو و 88 سنتا للبنزين و 6 يورو و 93 سنتا بالنسبة للديزل بنسبة زيادة 10.9٪ و 10.5٪ على التوالي.



وعلى أساس سنوي فإن النفخة لكل سيارة تساوي 189 يورو في السنة للبنزين و 166 يورو للديزل ". (أنسامد).



