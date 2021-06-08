البنزين الخالي من الرصاص 1.6 يورو مسجلا أعلى مستوياته

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - سجلت أسعار الوقود على شبكة
التوزيع الإيطالية ارتفاعا غير مسبوق.. وبحسب البيانات الأسبوعية
لوزارة التنمية الاقتصادية ، التي تمت معالجتها في المتوسط
;;الأسبوع الماضي ، فقد وصل سعر البنزين في الوضع الذاتي عمليًا
إلى 1.6 يورو للتر (1.599 يورو) ، في حين بلغ سعر الديزل 1.458
يورو.
اما بالنسبة للبنزين صديق البيئة ، هذا هو الحد الأقصى لمدة عامين
تقريبًا ، أي من يوليو 2019 ، بينما بالنسبة للديزل ، يكون السعر
هو الأعلى منذ فبراير 2020.
"لقد استفدنا من أحد الجسور القليلة جدًا هذا العام لرفع المزيد من
سعر الوقود تكهنات جميلة وجيدة منذ بداية العام من مسح 4 يناير في
5 شهور زاد خزان سعة 50 لتر 7 يورو و 88 سنتا للبنزين و 6 يورو و
93 سنتا بالنسبة للديزل بنسبة زيادة 10.9٪ و 10.5٪ على التوالي.
وعلى أساس سنوي فإن النفخة لكل سيارة تساوي 189 يورو في السنة
للبنزين و 166 يورو للديزل ". (أنسامد).