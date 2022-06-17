إيطاليا: طفرة في تربية الحلزون وظهور "برجر الحلزون"

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - شهدت تربية الحلزون في إيطاليا، طفرة كبيرة خلال عام 2021، ليرتفع حجم مبيعاتها من 36 مليون يورو في عام 2016 إلى 500 مليون خلال العام الماضي.



وجاءت هذه الطفرة، بفضل التنمية التي شهدتها تربية الحلزون في بلدة كيراسكو، في إقليم بيدمونت، حيث تم تطوير خطوط انتاجية واسعة، بطريقة مختلفة للتربية، والتي ساهمت في نمو الإنتاج بأكثر من 15% سنويا.



وتحولت كيراسكو إلى نقطة مرجعية في إيطاليا في تربية الحلزون، بحسب تقرير " Rapporto Nord Ovest" الذي صدر الجمعة، 17 يونيو، مع صحيفة Il Sole 24 Ore.



وجاء بعد هذه الطفرة في الإنتاجية، طفرة في استخداماته في الطعام، وهو الأمر الذي بات يلفت انتباه الطهاة المتميزين.



يوضح التقرير أنه ظهرت وجبة "برغر الحلزون"، وهو نوع من الهامبورجر المصنوع من لحم الحلزون، الذي يتم تقديمه مع صلصات الوجبات السريعة النموذجية، وربما مع كأس من البيرة.



وتعد هذه الوجبة صحية للغاية، فهي غنية بالبروتين، وتحتوي فقط على 0.7% من الدهون، كما أنها تعد مستدامة، لأن تربية الحلزون تحتاج إلى حد أدنى من الماء والطاقة. (أنسامد).



