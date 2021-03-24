تجديد فندق Splendido Mare في بورتوفينو

(أنسامد) - مارس 24 - روما - يعد فندق Splendido Mare في Portofino أول فندق قام بإجراء عمليات تجميل تحت ألوان عملاق الموضة. وفاء لروحها التي كانت في الماضي ، والتي عفا عليها الزمن بذكاء ، تم تجديد المكان بالكامل من قبل استوديو Festen Architecture ، الذي ندين له على وجه الخصوص بـ Les Roches Rouges في Saint-Raphal و Le Rochechouart في باريس.



ببورتوفينو مكان أسطوري ، وشكل أساسي من فن المعيشة الإيطالي.



التاريخ والجمال في كل مكان! بورتوفينو هي بساطة ميناء صيد قديم وفي نفس الوقت مهد دولتشي فيتا. وهذه الازدواجية هي التي تجعل هذه القرية رائعة للغاية ". (أنسامد).



