"إيتالديزاين" تطلق سيارة "كوينتسيري" الكهربائية في الصين

(أنسامد) - مايو 3 - روما - أطلقت شركة "إيتالديزاين" الإيطالية سيارة كوينتسيري Quintessere وهي سيارة كهربائية متطورة تجمع بين سيارات الجران توريزمو والبيك أب، مع وظائف فريدة من نوعها.وظهرت هذه السيارة لأول مرة في السوق العالمي، خلال معرض سيارات الصين 2024، في بكين، وهو أحد أهم معارض السيارات في العالم.وجاءت السيارة المستقبلية، التي استهدفت في البداية السوق الصينية، مستوحاة من العناصر الأربعة: الأرض، الماء، الهواء والنار، والتي يضاف إليها أيضًا العنصر الخامس، وهو الإنسان.وعلق جواكين جارسيا، رئيس التصميم في شركة "إيتالديزاين" بالقول، "سيارة كوينتسيري هي مزيج من العناصر الخمسة جميعها، وهي موجودة هنا في بكين لأنها مصممة للذوق الصيني مع جاذبية عالمية".وتابع، "على سبيل المثال، يحظى مشاهدة النجوم بشعبية كبيرة في الصين: ولهذا السبب، تخيلنا مقاعد جديدة ومبتكرة جدًا في التصميم بحركة واحدة، يتم تدويرها من وضع القيادة إلى ما نسميه مشاهدة النجوم"، مضيفا، "وبعبارة أخرى، فإنها تدور وتنزلق نحو الجزء الخلفي الذي يكتسب سقفه، بمجرد إزالته، جميع خصائص البيك اب".وأضاف جارسيا: "إنها صالة تتيح لك مشاهدة النجوم والاستمتاع بوقت الفراغ مع الأصدقاء والعائلة".وعن المواد المستخدمة في تصنيع السيارة، فهي مبتكرة وناتجة عن إعادة التدوير، إذ تحتوي السيارات على سبيل المثال على مواد بلاستيكية تم تطويرها من نعال الأحذية الرياضية.كما تحتوي على منسوجات ذكية تم تطويرها من خلال شركة "ستول إيطاليا"، إضافة إلى ألياف كتان وراتنجات. (أنسامد).

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