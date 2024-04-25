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متحف النبيذ فى تورجيانو..يحتفل بمرور50 عاماً على انشائه

25 أبريل 2024, 10:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 25 - روما - ستتم مساء اليوم إضاءة مزارع الكروم وتلال تورجيانو بالنيران التقليدية فى سان جورجيو وهى طقوس قديمة لها جذورها فى التقاليد الوثنية التى تشير إلى فأل خير للحصاد المستقبلى.

فقد قام جورجيو وماريا جراتسيا لونجاروتى أصحاب مصنع نبيذ أميريان الذى يحمل نفس الاسم بتأسيس موفيت عام 1974 أو متحف النبيذ تورجيانو ويضم الاكتشافات كلها من الحثيين والإتروسكان وبيكاسو.

وتبلغ المؤسسة من العمر الأن 96 عاماً وتحكى القصة العاطفية للمتحف وحب العائلة للنبيذ والذى يستمر من خلال ابنتيها تيريزا سيفيرينى وكيارا لونجاروتى وأحفادها.

وبهذه المناسبة افتتح معرضاً للصور بعنوان "50 عاماً من متحف النبيذ فى تورجيانو موفيت" والعلاقة بين النبيذ والثقافة فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "أفضل متحف للنبيذ فى إيطاليا" لجودة المعروضات حيث يوجد اكثر من 3 الاف قطعة أثرية.

وتضم المعروضات حاويات النبيذ الخزفية من العصور الوسطى وعصر النهضة والباروكية والعصور الحديثة والنقوش والرسوم من القرن الخامس عشر الى القرن العشرين وغيرها من الشهادات التى توثق اهمية النبيذ فى الخيال الجمعى للشعوب التى سكنت حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية. (أنسامد).

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