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أكثر من 5 آلاف فستان زفاف فى معرض ميلانو

04 أبريل 2024, 09:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 4 - روما - يقام فى ميلانو فى الفترة من 5 إلى 8 أبريل معرض "سى سبوزا إيطاليا" فى ميلانو وهو الحدث المخصص لعرض فساتين الزفاف ويضم أكثر من 5000 فستان زفاف ومئات من العناصر المكملة للأناقة عام 2025 من 25 دولة.

ومن المقرر إقامة 13 عرض أزياء واجتماع فى اطار المعرض الذى يضم 200 علامة تجارية ومشغلين هامين فى هذا المجال.

ومن بين المستجدات فى هذا المعرض فكرة إعادة تدوير فساتين الزفاف بالتعاون مع المعهد الأوروبى للتصميم والذى يركز على مصممى المستقبل الشبان وموضوع الاستدامة ويجمع بين الموضة والتدريب بهدف تحويل فساتين الزفاف إلى ملابس غير رسمية.

ووفقاً للاحصاءات الرسمية، اقيم 189.140 حفل زفاف فى إيطاليا عام 2022 بزيادة 4.8% عن عام 2021 و2.7% أكثر مما كانت عليه عام 2019 العام السابق على أزمة وباء كورونا. (أنسامد).

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