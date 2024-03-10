"الفا ستيلفيو" الجديدة و"جوليا" جواهر إيطالية أصيلة

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أفادت وحدة السيارات الرياضية في شركة ستيلانتس يوم الجمعة، أن مستقبل ألفا روميو سيكون إيطاليًا بالكامل.وقال جان فيليب إمباراتو، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية المصنعة للسيارات "بيشوني"، إن سيارة "الفا ستيلفيو" الجديدة ستظهر في عام 2025 وسيارة "جوليا" الجديدة في عام 2026 وسيتم تصميمها وإنتاجهما في إيطاليا، في مصنع كاسينون بين روما ونابولي، مع الاستفادة من مهارات وخبرات الفريق الإيطالي وشركة سينترو ستايل".وأضاف إمباراتو، أن جوليا وستيلفيو ستكونان "جواهر إيطالية أصيلة، يتم تصديرهما إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل ألفا روميو العلامة التجارية العالمية المتميزة لشركة ستيلانتس".ستكون ستيلفيو أول سيارة من بين العلامات التجارية الأوروبية لشركة ستيلانتس يتم إنتاجها على منصة STLA الكبيرة الجديدة في إيطاليا.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA