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سيارات ألفا روميوالإيطالية تفوز فى استطلاع مجلة ألمانية

22 فبراير 2024, 08:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 22 - روما - جاءت السيارة الإيطالية ألفا روميو بموديلاتها جوليا وستيلفيو وتونالى على رأس استطلاع للرأى أجرتة مجلة السيارات الألمانية المعروفة "اوتو موتور اند سبورت"حول أفضل السيارات لعام 2024.

وقد اجرى الاستطلاع على 92.798 قارئاً اختاروا افضل سيارات من بين مجموعة مكونة من 455 سيارة مقسمة الى 13 فئة مع التمييز بين العلامات التجارية الالمانية والعلامات الاخرى.

وقد برزت ألفا روميو بين كامل التصنيفات خاصة موديلاتها جوليا وستيلفيو وتونالى.ولم تحقق اى علامة تجارية مستوردة هذه النتيجة ولم يتفوق عليها سوى سيارات المرسيدس الالمانية فئات اس-كلاس واى كلاس وسى كلاس وجى كلاس .

وتؤكد هذه النتيجة التقدير الخاص الذى تحظى به السيارات الإيطالية لدى العملاء الالمان ومحبى السيارات . (أنسامد).

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