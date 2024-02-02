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فيراري تحقق أرباحا قياسية بزيادة 34٪ في 2023

02 فبراير 2024, 09:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 2 - روما - أعلنت مجموعة فيراري الإيطالية عن صافي أرباح قياسية بلغت 1.257 مليار يورو، بزيادة 34٪، في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وتجاوزت العلامة الإيطالية المليار يورو لأول مرة.

وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 38.2%، وهو رقم قياسي مرة أخرى لعلامة مارانيلو.

وبلغ صافي الإيرادات 5.97 مليار يورو، بزيادة 17.2% عن العام السابق، مع إجمالي مبيعات بلغ 13663 وحدة، بزيادة 3.3% مقارنة بعام 2022.

مع ارتفاع أسهم فيراري بأكثر من 4% في بورصة ميلانو، قال المدير الإداري بينيديتو فينيا إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفاتنة تتطلع "بكل ثقة" إلى الحد الأقصى لأهدافها حتى عام 2026. وأشاد فينيا بـ"النتائج المالية غير المسبوقة". (أنسامد).

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