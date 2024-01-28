ميلانو هي المدينة الأكثر صداقة للحيوانات الأليفة، تليها روما

(أنسامد) - يناير 28 - روما - أكد الاستطلاع الذي أجراه مرصد "كواتروزام بينفيرا" حول عادات أصحاب الحيوانات الأليفة أن 79% من 9 آلاف شخص تمت مقابلتهم يعتقدون أن العاصمة اللومباردية هي "البيئة المثالية" للحيوانات الأليفة مقارنة بـ 75% مسجلة في روما و52% في نابولي.توفر النتائج لمحة مفصلة وإيجابية عن العلاقة بين سكان ميلانو وأصدقائهم من الحيوانات الأليفة، مع تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يمكن تحسينها بالنسبة للإدارة البلدية، والتي يمكن أن تمتد إلى أي إدارة في أي مدينة أخرى تريد أن تصل إلى مستوى 78% ممن تمت مقابلتهم ولديهم إمكانية الوصول إلى مناطق لتمشية الكلاب بالقرب من منازلهم.كما سلطت الضوء على الحاجة إلى إضاءة هذه المساحات وتجهيزها وتقسيمها حسب الحجم بشكل أفضل. تم اقتراح أيضًا إمكانية إشراك المعلمين في بعض الأحيان لتقديم النصائح حول اقتناء الكلاب في الوقت الحالي.وكشف التحليل الذي أجري على المطاعم أن 45% فقط من الذين تمت مقابلتهم اعتبروها مناسبة للاستخدام.وفيما يتعلق بنظافة الحيوانات، أكد 77% أنه يمكنهم العثور على متاجر للعناية بالحيوانات الأليفة بالقرب من منازلهم، مما يشير إلى تزايد عرض خدمات رعاية الحيوانات الأليفة. وبالمثل، أعلن 91% منهم أن لديهم إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات البيطرية في المناطق المجاورة لهم، مما يؤكد على وضع صحة الحيوانات الأليفة في المقدمة في مجتمع ميلانو.في الختام، يؤكد الاستطلاع على أهمية ملاءمة المناطق الحضرية للحيوانات الأليفة ويقدم صورة كاملة للديناميكيات بين سكان ميلانو وحيواناتهم الأليفة. تشكل النتائج نقطة انطلاق قوية لتنفيذ سياسات أكثر شمولاً وتحسين نوعية حياة الحيوانات الأليفة ومحبي الحيوانات الأليفة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA