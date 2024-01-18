إيطاليا: الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أقيم الاحتفال السنوى بيوم البيتزا العالمى الموافق 17 يناير وهو حدث سنوى مخصص لأحد خيارات الطعام الأكثر شعبية فى العالم وفخر شعار "صنع فى إيطاليا".واتاحت الاحتفالات لجميع محبى البيتزا وغيرهم تذوق خيارات البيتزا المتنوعة بداية من النسخة الفاخرة وحتى النسخة الأكثر تقليدية وكلاسيكية.ومن الناحية الاقتصادية، تتحدث بيانات كولديريتى عن قطاع يبلغ حجم مبيعاته أكثر من 15 مليار يورو سنويا يعمل به 100 الف عامل بدوام كامل ونفس العدد فى عطلات نهاية الأسبوع ينتحون 2.7 مليار بيتزا سنوياً .ويستخدم القطاع 200 مليون كيلو دقيق على مدار السنة و225 مليون كيلو جبن موتزاريلا و30 مليون كيلو زيت زيتون و260 مليون كيلو صلصة طماطم.وتظل البيتزا مارجريتا الأكثر استهلاكاً، كما يعد الامريكيون أكبر المستهلكين على المستوى العالمى بواقع 13 كيلو جرام لكل فرد.وفى اوروبا، يتصدر الإيطاليون بمعدل 7.8 كيلو جرام يليهم الأسبان 4.3 والفرنسيون والألمان 4.2 والبريطانيون 4 والبلجيكيون 3.8 والبرتغاليون 3.6 والنمساوين 3.3 كيلوجراماً للفرد سنوياً.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA