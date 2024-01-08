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إنتاج ستيلانتيس آخذ في النمو ولكن الهدف لا يزال بعيد المنال

08 يناير 2024, 08:33

Redazione ANSA

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(أنسامد) - يناير 8 - روما - يسعى وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، لأن تقوم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات بإنتاج ما لا يقل عن مليون مركبة، بما في ذلك السيارات والشاحنات الصغيرة، سنويا في إيطاليا.

ومع ذلك، لا يزال هذا الهدف بعيد المنال، حيث تحتاج الشركة لإنتاج 250 ألف سيارة إضافية للوصول لهذا الرقم، أي ما يعادل ثلث الإنتاج الحالي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن اتحاد عمال قطاع المعادن الإيطالي Fim التابع للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، والذي قدمه في تورينو السكرتير الوطني فرديناندو أوليانو وأمين الاتحاد في تورينو، روكو كوتري.

في عام 2023، أنتجت شركة ستيلانتيس 751 ألف و384 مركبة، ما بين سيارات ومركبات تجارية، مقارنة بـ 685 ألف و753 سيارة في عام 2022.

وكان النمو مدفوعا بإنتاج مصانع الشركة في بوميجليانو، حيث زاد الإنتاج بنسبة 30%، وفي أتيسا، في أبروتسو، حيث يتم تصنيع دوكاتو، والتي سجلت نموًا بنسبة 12%.

ومع ذلك، يسجل الإنتاج تراجعا في كاسينو (-11.3%) وميرافيوري (-9.3%)، حيث يؤكد اتحاد عمال قطاع المعادن أن هناك حاجة إلى انتاج نماذج جديدة لإعادة إطلاق الإنتاج.

وفي تورينو على وجه الخصوص، تحافظ سيارة فيات 500 الكهربائية على نفس المستويات التي كانت عليها في عام 2022، في حين كان الانخفاض حادًا في إنتاج مازيراتي. (أنسامد).

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