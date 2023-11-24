البانيتون والباندورو المنتجات المخمرة المفضلة في عيد الميلاد

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. البانيتون والباندورو المنتجات المخمرة المفضلة في عيد الميلاد

البانيتون والباندورو المنتجات المخمرة المفضلة في عيد الميلاد

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - لا تزال المنتجات الكبيرة المخمرة لعيد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع الإيطاليين، لدرجة أنه في العام الماضي تناول أكثر من 95٪ منتجًا واحدًا على الأقل.

وكشفت بيانات اتحاد الطعام الإيطالي أن الإيطاليين يفضلون البانيتون (81.0%) وباندورو (82.2%)، كمنتجات مخمرة خلال احتفالات عيد الميلاد المنتظرة، بينما يحب الشباب الاحتفال أكثر بحلوى فيرونا النموذجية.

وجاءت هذه البيانات ضمن دراسة حديثة أجرتها AstraRicerche لصالح اتحاد الطعام الإيطالي حول علاقة الإيطاليين بالمنتجات المخمرة ذات الذكرى السنوية العظيمة وتم إصدارها بمناسبة الاجتماع في مسرح جيرولمو في ميلانو، الذي نظمه الاتحاد ومخصص للبانيتون وباندورو.

ووفقا للدراسة، فإن البانيتون هو المفضل في شمال إيطاليا، ومع ذلك يواصل باندورو التفوق في المناطق الجنوبية.

واتضح من الدراسة أن الإيطاليين، وخاصة الجيل Z، يقدرونهما أيضًا على الإفطار (38.8٪)، أو كوجبة خفيفة (29.2٪)، أو حتى أكثر من ذلك كحلوى بعد العشاء (42.3%).

وفي معظم الحالات، يفضل الإيطاليون تلك المصنوعة وفقا للوصفة التقليدية (66.0% لبانيتون، 69.3% لباندورو)، مؤكدين أن هذه المنتجات المخمرة تمثل ظاهرة ثقافية حقيقية مرتبطة بالتقاليد.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط