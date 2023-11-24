البانيتون والباندورو المنتجات المخمرة المفضلة في عيد الميلاد

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - لا تزال المنتجات الكبيرة المخمرة لعيد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع الإيطاليين، لدرجة أنه في العام الماضي تناول أكثر من 95٪ منتجًا واحدًا على الأقل.



وكشفت بيانات اتحاد الطعام الإيطالي أن الإيطاليين يفضلون البانيتون (81.0%) وباندورو (82.2%)، كمنتجات مخمرة خلال احتفالات عيد الميلاد المنتظرة، بينما يحب الشباب الاحتفال أكثر بحلوى فيرونا النموذجية.



وجاءت هذه البيانات ضمن دراسة حديثة أجرتها AstraRicerche لصالح اتحاد الطعام الإيطالي حول علاقة الإيطاليين بالمنتجات المخمرة ذات الذكرى السنوية العظيمة وتم إصدارها بمناسبة الاجتماع في مسرح جيرولمو في ميلانو، الذي نظمه الاتحاد ومخصص للبانيتون وباندورو.



ووفقا للدراسة، فإن البانيتون هو المفضل في شمال إيطاليا، ومع ذلك يواصل باندورو التفوق في المناطق الجنوبية.



واتضح من الدراسة أن الإيطاليين، وخاصة الجيل Z، يقدرونهما أيضًا على الإفطار (38.8٪)، أو كوجبة خفيفة (29.2٪)، أو حتى أكثر من ذلك كحلوى بعد العشاء (42.3%).



وفي معظم الحالات، يفضل الإيطاليون تلك المصنوعة وفقا للوصفة التقليدية (66.0% لبانيتون، 69.3% لباندورو)، مؤكدين أن هذه المنتجات المخمرة تمثل ظاهرة ثقافية حقيقية مرتبطة بالتقاليد.



(أنسامد).





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