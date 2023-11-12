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تصفيف الشعر، صوت في صناعة المنتجات الفاخرة العالمية

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - بدءا من الألوان وقصات الشعر الأكثر إرضاءً، وحتى تلبية طلبات تصفيف الشعر للمناسبات الخاصة، ووصولاً إلى استعادة صحة الشعر التالف، هذه هي التحديات أمام مصففي الشعر العشرة، جميعهم إيطاليين، للتنافس في الإصدار الأول من برنامج مواهب تصفيف الشعر "هير ستايل" الذي يتم بثه اعتبارا من 16 نوفمبر.

وصرح المايسترو روسانو فيريتي الذي يستضيف البرنامج : "أخيرًا، موهبة تتحدث عنا أيضًا فنحن صناعة مرجعية للرفاهية العالمية، ونريد أيضا توفير الفرص وخلق فرص عمل جديدة".

وأضاف فيريتي الذي يعتبر أحد أشهر مصففي الشعر العالميين "إن إنتاج شاين إبيرا سيتم تقديمه كما سيكون هناك مصفف الشعر العالمي رودي مستاردا، المدير الإبداعي لماركة ألفابارف ميلان بروفيشنال".

وسيحصل الفائز في نسخة هيرستايل الأولي على جائزة بقيمة 150 ألف يورو لفتح صالون بدعم من فريق من الخبراء بقيادة فيريتي.

سيتم بث فعاليات هير ستايل علي قناة ورنر بروس ديسكافري وهي القناة المخصصة بشكل خاص لعالم النساء وسيتم بث عرض المواهب في خمس دول في إيطاليا وإسبانيا والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة. (أنسامد).

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