ثقافة تذوق الطعام في اودينى: 100 طاهي من 20 دولة

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تقام النسخة الرابعة والعشرون من مسابقة فن الطهي المعاصر من جميع أنحاء العالم من 19 إلى 22 أكتوبر في مدينة اودينى والمناطق المحيطة بها.



ويشارك بالمسابقة التي تقام تحت اسم "ايين بروسيت" أكثر من 100 من كبار الطهاة الذين يصلون إلى فريولى فينيتسيا جوليا بالإضافة إلى 50 مطعماً من كبار المطاعم الإيطالية.



يقام مؤتمراً صحفياً الأربعاء 18 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل المهرجان للصحافة الاجنبية.



ويقوم برنامج المهرجان على ربط موضوعات مثل الثقافة والطعام والنبيذ ومعرفة المواد الخام المرتبطة بالمطبخ من خلال رحلة متاحة للجمهور بصحبة مرشدين مع وجبات عشاء وتذوق بالإضافة إلى الدروس وورش العمل والاجتماعات ومسارات التذوق بالاضافة الى 160 نشاط آخر.



(أنسامد).





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