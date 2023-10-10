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اختبار أول سيارة لامبورجيني هجينة بقوة 1015 حصان V12

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - اثبتت السيارة لامبورجينى الهجينة بقوة 1015 خلال اختبارات القيادة التي أجريت في مضمار سباق فاليلونغا، أنها سيارة سهلة القيادة، وبطبيعة الحال سريعة جدًا وآمنة بفضل توازن الوزن الممتاز.

لقد كان التصميم والأداء دائمًا في الحمض النووي لشركة لامبورجيني، وتعد الإضافة الأحدث، ريفيوليتو دليلًا قاطعًا على ذلك.

إنها أول سيارة رياضية فائقة القوة هجينة HPEV V12 بقوة 1015 حصان مع نظام الدفع الرباعي ومجموعة نقل الحركة التي تجمع بين محرك الاحتراق المركزي سعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية: اثنان في الأمام وواحد في الخلف مدمجان في السيارة مع علبة التروس الجديدة ذات القابض المزدوج ذو 8 سرعات، والتي تم تركيبها لأول مرة خلف محرك الاحتراق.

وتعد سيارة لامبورجيني ريفيليتو 2024 الجديدة أحدث السيارات عالية الأداء للعلامة الإيطالية لتحل محل أفينتادور التاريخية، مما يوفر تصميمًا جديدًا وتكنولوجيا هجينة متطورة إلى النموذج. (أنسامد).

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