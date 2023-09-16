لامبورجيني هوراكان ستيراتو، سيارة خارقة بمفهوم جديد

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. لامبورجيني هوراكان ستيراتو، سيارة خارقة بمفهوم جديد

لامبورجيني هوراكان ستيراتو، سيارة خارقة بمفهوم جديد

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيسها، تواصل شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفارهة، الابتكار من خلال مشاريع جديدة أصلية تمامًا، مثل سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو، التي سيتم إنتاجها في 1499 نسخة فقط لتعيد تفسير مفهوم السيارة الخارقة بطريقة أكثر ابتكارا.

وتمت تجربة السيارة في كوستا سميرالدا مع عائلة هوراكان، للحصول على تجربة قيادة مخصصة لسيارة لامبورجيني بمحرك V10. انطلقت السيارة من منتجع بورتو تشيرفو، وبالتحديد من الصالة المؤقتة التابعة للشركة، في رحلة مع لمحات رائعة من أراضي سردينيا.

وتتميز السيارة بالعديد من المواصفات، من بينها مصابيح ليد إضافية، وأقواس عجلات متباينة، وحماية في الجزء السفلي من المصدات. يسمح نظام التعليق، الذي يزيد ارتفاعه عن سيارة هوراكان إيفو بمقدار 44 ملم، بالسفر بقدر كبير من الراحة حتى مع وجود حفر ومطبات في الطريق.

كما تتميز السيارة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر مع سرعة قصوى تصل إلى 260 كم/ساعة، بفضل نظام يسمح بالتعامل مع الأسطح الترابية والرملية، بالإضافة إلى هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون بنسبة تزيد عن 75%. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط