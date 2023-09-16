لامبورجيني هوراكان ستيراتو، سيارة خارقة بمفهوم جديد

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيسها، تواصل شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفارهة، الابتكار من خلال مشاريع جديدة أصلية تمامًا، مثل سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو، التي سيتم إنتاجها في 1499 نسخة فقط لتعيد تفسير مفهوم السيارة الخارقة بطريقة أكثر ابتكارا.



وتمت تجربة السيارة في كوستا سميرالدا مع عائلة هوراكان، للحصول على تجربة قيادة مخصصة لسيارة لامبورجيني بمحرك V10. انطلقت السيارة من منتجع بورتو تشيرفو، وبالتحديد من الصالة المؤقتة التابعة للشركة، في رحلة مع لمحات رائعة من أراضي سردينيا.



وتتميز السيارة بالعديد من المواصفات، من بينها مصابيح ليد إضافية، وأقواس عجلات متباينة، وحماية في الجزء السفلي من المصدات. يسمح نظام التعليق، الذي يزيد ارتفاعه عن سيارة هوراكان إيفو بمقدار 44 ملم، بالسفر بقدر كبير من الراحة حتى مع وجود حفر ومطبات في الطريق.



كما تتميز السيارة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر مع سرعة قصوى تصل إلى 260 كم/ساعة، بفضل نظام يسمح بالتعامل مع الأسطح الترابية والرملية، بالإضافة إلى هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون بنسبة تزيد عن 75%. (أنسامد).





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