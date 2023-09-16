لامبورجيني هوراكان ستيراتو، سيارة خارقة بمفهوم جديد
وتمت تجربة السيارة في كوستا سميرالدا مع عائلة هوراكان، للحصول على تجربة قيادة مخصصة لسيارة لامبورجيني بمحرك V10. انطلقت السيارة من منتجع بورتو تشيرفو، وبالتحديد من الصالة المؤقتة التابعة للشركة، في رحلة مع لمحات رائعة من أراضي سردينيا.
وتتميز السيارة بالعديد من المواصفات، من بينها مصابيح ليد إضافية، وأقواس عجلات متباينة، وحماية في الجزء السفلي من المصدات. يسمح نظام التعليق، الذي يزيد ارتفاعه عن سيارة هوراكان إيفو بمقدار 44 ملم، بالسفر بقدر كبير من الراحة حتى مع وجود حفر ومطبات في الطريق.
كما تتميز السيارة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر مع سرعة قصوى تصل إلى 260 كم/ساعة، بفضل نظام يسمح بالتعامل مع الأسطح الترابية والرملية، بالإضافة إلى هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون بنسبة تزيد عن 75%. (أنسامد).