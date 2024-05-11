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يانيك سينر بطل حملة جوتشي الجديدة

11 مايو 2024, 08:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 11 - روما - سيكون بطل التنس الإيطالى يانيك سينر، الوجه الدعائي للحملة الإعلانية الجديدة لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، كما أنه أيضا سفير العلامة التجارية.

وتظهر صور الحملة الدعائية لاعب التنس وهو في الملعب، بأسلوب صحفي، من خلال عدسة المصور ريكاردو راسبا، الذي رافق بطل التنس أثناء التدريبات والبطولات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها لاعب التنس مع دار الأزياء، حيث قامت غوتشي بإنتاج حقيبة خاصة استخدمها سينر في بطولة ويمبلدون العام الماضي، ثم حقيبتين أخريين أثناء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ونهائيات الجولة العالمية للتنس.

تم تصميم الحملة الجديدة لاستعادة هذه اللحظات وأيضاً للاحتفاء برياضة التنس بشكل عام، وهي رياضة مرتبطة بتقاليد دار الأزياء.

(أنسامد).

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