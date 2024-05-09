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عودة عروض ماريدامارى لملابس البحر يوليو القادم فى فلورنسا

09 مايو 2024, 07:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 9 - روما - ينظم فى الفترة من 20 إلى 22 يوليو معرض ماريدامارى لملابس البحر فى فورتيزا دا باسو بفلورنسا .

وسيتم عرض 250 مجموعة من ملابس البحر مع 30% من مجموعات دولية متخصصة فى هذا القطاع وعلامات تجارية إيطالية.

ويقول رئيس ماريدامارى أليساندرو ليجايولى إنه رغم أن ملابس البحر هى أساس العروض إلا أننا ندرك أهمية تلبية احتياجات زوارنا حيث نقدم الملابس الداخلية.

واضاف "تعتمد فلسفتنا على البحث المستمر عن الشراكات الإستراتيجية ويسعدنا هذا العام الإعلان عن سلسلة من ورش العمل المصممة خصيصاً لتزويد الزوار بأفكار عملية للشراء والتدريب المهنى .

وسيتواجد فى المعرض خبير الألوان نيلو ماريلى الذي سيقدم الاتجاهات الجمالية للأشكال والألوان لصيف 2025 . (أنسامد).

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