ستيفانو روسو الرئيس التنفيذي الجديد لعلامة مارني التجارية

(أنسامد) - مايو 6 - روما - تم تعيين ستيفانو روسو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لعلامة مارني التجارية الإيطالية للأزياء خلفا لباربرا كالو.وسيقدم روسو تقاريره مباشرة إلى أوبالدو مينيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Otb، الشركة القابضة التي يرأسها رينزو روسو.يأتي تعيين ستيفانو روسو بالإضافة إلى دوره كرئيس لدار أزياء مارجيلا، ومستشار لدى شركة Otb والرئيس التنفيذي لشركة Bvx.وقال رينزو روسو : مارني علامة تجارية فريدة تمكنت في السنوات الماضية من الحصول على مكانة عالمية قوية وخلق مجتمع خاص من المبدعين والفنانين ومحبي الأزياء الذين يتابعون العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.وتابع : سيتحمل ستيفانو مسؤولية كبيرة تتمثل في تعزيز مكانة مارني في سوق المنتجات الفاخرة ويبرز هذا الدور الجديد خطوة أخرى من النمو في حياته المهنية.واختتم كلامه قائلاً: أنا متأكد من أن خبرته الدولية ورؤيته المبتكرة سيكونان حاسمين في جعل مارني مبدعة بشكل متزايد والوصول إلى جمهور أوسع من العملاء. (أنسامد).

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