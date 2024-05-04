سافيلو توقع اتفاقية ترخيص دائمة لنظارات ديفيد بيكهام

(أنسامد) - مايو 4 - روما - وقعت مجموعة سافيلو الإيطالية لتصميم وانتاج وتوزيع النظارات، اتفاقية ترخيص دائمة مع مجموعة "أوثنتيك براندز" بشأن نظارات ديفيد بيكهام، والتي تحل محل العقد السابق الذي ينتهي في نهاية عام 2030.ووفقا للاتفاقية الجديدة، ستستمر سافيلو في إدارة سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من مرحلة التصميم التي تقودها شركة بيكهام، وحتى الإنتاج والتوزيع العالمي.بعد الإعلان في عام 2019، أطلق ديفيد بيكهام في عام 2020 مجموعته الأولى من النظارات من خلال التعاون مع فريق تصميم سافيلو لإنشاء عرض كامل للنظارات الشمسية والإطارات البصرية.تم تصميم مجموعات الربيع/الصيف والخريف/الشتاء بمهارة حرفية ومواد عالية الجودة وتصميم أنيق وتفاصيل مميزة.وعلق الرئيس التنفيذي لشركة سافيلو أنجيلو تروتشيا : لقد بدأنا عام 2024 بأخبار مهمة لمحفظتنا من التراخيص، مع التجديد المبكر لبعض شراكاتنا الأكثر أهمية.وأضاف : تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا، كما أن تحويل الشراكة مع ديفيد بيكهام إلى ترخيص دائم يضيف ركيزة أخرى إلى محفظتنا، مما يؤكد أننا إحدى العلامات التجارية الأكثر نجاحًا في مجال النظارات في السنوات الأخيرة. (أنسامد).

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