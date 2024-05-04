سافيلو توقع اتفاقية ترخيص دائمة لنظارات ديفيد بيكهام

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

سافيلو توقع اتفاقية ترخيص دائمة لنظارات ديفيد بيكهام

04 مايو 2024, 08:24

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 4 - روما - وقعت مجموعة سافيلو الإيطالية لتصميم وانتاج وتوزيع النظارات، اتفاقية ترخيص دائمة مع مجموعة "أوثنتيك براندز" بشأن نظارات ديفيد بيكهام، والتي تحل محل العقد السابق الذي ينتهي في نهاية عام 2030.

ووفقا للاتفاقية الجديدة، ستستمر سافيلو في إدارة سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من مرحلة التصميم التي تقودها شركة بيكهام، وحتى الإنتاج والتوزيع العالمي.

بعد الإعلان في عام 2019، أطلق ديفيد بيكهام في عام 2020 مجموعته الأولى من النظارات من خلال التعاون مع فريق تصميم سافيلو لإنشاء عرض كامل للنظارات الشمسية والإطارات البصرية.

تم تصميم مجموعات الربيع/الصيف والخريف/الشتاء بمهارة حرفية ومواد عالية الجودة وتصميم أنيق وتفاصيل مميزة.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة سافيلو أنجيلو تروتشيا : لقد بدأنا عام 2024 بأخبار مهمة لمحفظتنا من التراخيص، مع التجديد المبكر لبعض شراكاتنا الأكثر أهمية.

وأضاف : تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا، كما أن تحويل الشراكة مع ديفيد بيكهام إلى ترخيص دائم يضيف ركيزة أخرى إلى محفظتنا، مما يؤكد أننا إحدى العلامات التجارية الأكثر نجاحًا في مجال النظارات في السنوات الأخيرة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:28

ماتاريلا يؤكد على دور الجيش في مواجهة التهديدات الأمنية

09:22

سالفيني : لن يموت أي جندي إيطالي باسم ماكرون

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:28

ماتاريلا يؤكد على دور الجيش في مواجهة التهديدات الأمنية

09:22

سالفيني : لن يموت أي جندي إيطالي باسم ماكرون