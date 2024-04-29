ارتفاع إيرادات برادا في الربع الأول من العام الجاري

وصرح الرئيس التنفيذي لدار أزياء برادا أندريا جويرا : لقد بدأنا العام بشكل إيجابي. حيث حققت برادا في الربع الأول، نموا قويا أعلى من متوسط ;;السوق، على الرغم من أن أساس المقارنة كان صعبا للغاية.
وقال رئيس شركة برادا باتريزيو بيرتيللي : تواصل المجموعة مسيرتها التنموية الاستراتيجية، باستثمارات تهدف إلى تحقيق نمو طويل الأمد ومستدام، مضيفا : يجب أن نحافظ على المرونة والسرعة اللازمتين للتعامل مع ديناميكيات القطاع المتطور باستمرار، ومواصلة الابتكار والاستثمار وذلك بفضل قوة منظمتنا وموهبة موظفينا. (أنسامد).
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