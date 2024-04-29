ارتفاع إيرادات برادا في الربع الأول من العام الجاري

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - ارتفعت إيرادات دار الأزياء الإيطالية "برادا" في الربع الأول من عام 2024، لتسجل نموا بنسبة 11% لتصل إلى 1,1 مليار يورو، (+16% بأسعار الصرف الثابتة)، فيما بلغت مبيعات التجزئة 1,0 مليار يورو بارتفاع بنسبة 12%، و18% بأسعار الصرف الثابتة.وصرح الرئيس التنفيذي لدار أزياء برادا أندريا جويرا : لقد بدأنا العام بشكل إيجابي. حيث حققت برادا في الربع الأول، نموا قويا أعلى من متوسط ;;السوق، على الرغم من أن أساس المقارنة كان صعبا للغاية.وقال رئيس شركة برادا باتريزيو بيرتيللي : تواصل المجموعة مسيرتها التنموية الاستراتيجية، باستثمارات تهدف إلى تحقيق نمو طويل الأمد ومستدام، مضيفا : يجب أن نحافظ على المرونة والسرعة اللازمتين للتعامل مع ديناميكيات القطاع المتطور باستمرار، ومواصلة الابتكار والاستثمار وذلك بفضل قوة منظمتنا وموهبة موظفينا. (أنسامد).

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