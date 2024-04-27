روما تحتفل بذكرى ميلاد مصمم الأزياء ريناتو باليسترا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

روما تحتفل بذكرى ميلاد مصمم الأزياء ريناتو باليسترا

27 أبريل 2024, 08:45

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - تحتفل العاصمة الإيطالية روما بمرور 100 عام على ميلاد مصمم الأزياء الإيطالي الشهير ريناتو باليسترا الذي وافته المنية في شهر نوفمبر 2022.

وقالت آنا فندي، التي كانت ترتدي ملابس من مجموعة بلو باليسترا، أثناء مشاركتها في احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد باليسترا : أفتقد ريناتو كثيرا. لقد كان الأب المؤسس للأزياء الراقية التي نشأت في روما في الخمسينيات مع سوريل فونتانا وغاتينوني.

أرادت روما تكريم ريناتو باليسترا من خلال استضافة حفل في هضبة كابيتولين شاركت فيه العديد من الشخصيات، من بينهم ابنتيه فيديريكا وفابيانا وابنة أخته صوفيا برتولي، ومستشار الفاعليات الكبرى والسياحة والرياضة والأزياء أليساندرو أونوراتو، مبتكر المبادرة التي تهدف إلى الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد مصمم الأزياء الإيطالية الراقية.

وُلِد باليسترا في تريستا ولكنه أسس في روما مصنعه منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وكان يعبر عن شعار صنع في إيطاليا في العالم من خلال رحلاته المتكررة إلى جميع القارات، لدرجة أن الصحافة وصفته بأنه "رحالة" الموضة.

قام روبرتو جوالتيري، عمدة روما، بمنح وسام لعائلة باليسترا، وتم الإعلان أنه بمناسبة ذكرى ميلاده من 3 إلى 4 مايو، ستتم إضاءة روما بألوان بلو باليسترا في ثلاثة مواقع كان يفضلها وكانت تستضيف عروضه، وهي ساحة ديل كامبيدوجليو وبورتا بينسيانا وترينيتا دي مونتي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:51

إعتقال شاب مصري بتهمة الهجوم على اللواء اليهودي في ميلانو

18:17

فرنسيس يشارك في جلسة عن الذكاء الاصطناعي بقمة مجموعة السبع

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:51

إعتقال شاب مصري بتهمة الهجوم على اللواء اليهودي في ميلانو

18:17

فرنسيس يشارك في جلسة عن الذكاء الاصطناعي بقمة مجموعة السبع