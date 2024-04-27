روما تحتفل بذكرى ميلاد مصمم الأزياء ريناتو باليسترا

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - تحتفل العاصمة الإيطالية روما بمرور 100 عام على ميلاد مصمم الأزياء الإيطالي الشهير ريناتو باليسترا الذي وافته المنية في شهر نوفمبر 2022.وقالت آنا فندي، التي كانت ترتدي ملابس من مجموعة بلو باليسترا، أثناء مشاركتها في احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد باليسترا : أفتقد ريناتو كثيرا. لقد كان الأب المؤسس للأزياء الراقية التي نشأت في روما في الخمسينيات مع سوريل فونتانا وغاتينوني.أرادت روما تكريم ريناتو باليسترا من خلال استضافة حفل في هضبة كابيتولين شاركت فيه العديد من الشخصيات، من بينهم ابنتيه فيديريكا وفابيانا وابنة أخته صوفيا برتولي، ومستشار الفاعليات الكبرى والسياحة والرياضة والأزياء أليساندرو أونوراتو، مبتكر المبادرة التي تهدف إلى الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد مصمم الأزياء الإيطالية الراقية.وُلِد باليسترا في تريستا ولكنه أسس في روما مصنعه منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وكان يعبر عن شعار صنع في إيطاليا في العالم من خلال رحلاته المتكررة إلى جميع القارات، لدرجة أن الصحافة وصفته بأنه "رحالة" الموضة.قام روبرتو جوالتيري، عمدة روما، بمنح وسام لعائلة باليسترا، وتم الإعلان أنه بمناسبة ذكرى ميلاده من 3 إلى 4 مايو، ستتم إضاءة روما بألوان بلو باليسترا في ثلاثة مواقع كان يفضلها وكانت تستضيف عروضه، وهي ساحة ديل كامبيدوجليو وبورتا بينسيانا وترينيتا دي مونتي. (أنسامد).

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