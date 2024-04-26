اختتام "جسور الموضة" لربط الأزياء الإيطالية وجنوب إفريقيا

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - اختتمت في جنوب أفريقيا النسخة الرابعة من مبادرة "جسور الموضة - I Ponti della Moda"، التي نظمتها السفارة الإيطالية في بريتوريا بالتعاون مع مدرسة Polimoda الإيطالية والغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية وأسبوع الموضة في جنوب أفريقيا.انطلق المشروع في عام 2021 لتعزيز العلاقات التعاونية بين صناعات الأزياء الإيطالية والجنوب أفريقية، ليس فقط لتعزيز الروابط التجارية ولكن أيضًا للروابط الإبداعية.تحتفل نسخة 2024 أيضًا بالنسخة الأولى من اليوم الوطني لصنع في إيطاليا، وهي فاعلية تهدف إلى تعزيز الإبداع والتصنيع للصادرات الإيطالية في العالم.واختارت مدرسة Polimoda والغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، دار الأزياء أندريادامو، كواجهة للمبادرة، حيث قدمت مجموعتها للربيع والصيف مع عرضين للأزياء في 19 أبريل في جوهانسبرج كجزء من أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا وفي 24 أبريل في حدث خاص في مقر السفير الإيطالي في كيب تاون.وفي جوهانسبرغ، تم دمج عرض أندريادامو مع عرض العلامة التجارية VIVIERS للمصممة الجنوب أفريقية ليزان فيفيرس.أما في كيب تاون، فقد عمل الشاب الجنوب أفريقي مايكل لودفيج مع أندريادامو أثناء إقامته في جنوب أفريقيا، حيث أتيحت الفرصة للمصمم الإيطالي للقاء المشترين المحليين والمصممين وممثلي قطاع الأزياء.(أنسامد).

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