عرض أزياء مجموعة جوتشي كروز الجديدة في لندن في مايو

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - أعلنت دار جوتشي الإيطالية للأزياء الراقية، أن عرض أزياء مجموعة غوتشي كروز 2025 سيقام في لندن يوم 13 مايو القادم، موضحة أن العرض سيقام في متحف تيت مودرن.يتمتع متحف تيت مودرن بامتلاكه مشهدا ثقافيا ديناميكيا في لندن، ويعد المكان المثالي لتقديم رؤية المدير الإبداعي لدار جوتشي ساباتو دي سارنو لمجموعة كروز.يعد المتحف الذي يقع على نهر التايمز، مركزًا للإبداع والحوار، حيث تتلاقى الرؤى المختلفة، مما يعزز حوارات مثيرة للاهتمام ويشجع التبادل الثقافي.ومع عرض مجموعة جوتشي كروز 2025 في متحف تيت مودرن، أصبح التقارب بين الفن والموضة والتراث التاريخي في صدارة المشهد.وفي إطار التزام الدار بدعم التغيير الإيجابي في الأماكن ذات الأهمية الثقافية والمجتمعات التي تعيش بها، تعلن جوتشي أيضًا أنها ستدعم معرض Electric Dreams، الذي سيفتتح في خريف 2024، بالإضافة إلى تعاون لمدة ثلاث سنوات يعزز عمل تيت مودرن مع المبدعين الشباب والالتزام المشترك بالشمولية وزيادة الوعي.وجاءت هذه المجموعة مستوحاة من رحلات ساباتو دي سارنو العديدة إلى لندن على مر السنين، حيث تمكن من الانغماس في التنوع الثقافي للمدينة. ويهدف ساباتو دي سارنو إلى التقاط جوهر روح لندن.(أنسامد).

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