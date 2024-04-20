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يونيكلو اليابانية للأزياء تفتتح متجرا في روما

20 أبريل 2024, 09:10

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 20 - روما - افتتحت شركة "يونيكلو" اليابانية البارزة لبيع الملابس الجاهزة بالتجزئة، متجرا على مساحة 1300 متر مربع في العاصمة الإيطالية روما، في مركز غاليريا ألبرتو سوردي التجاري، وهو المتجر الثاني للشركة في إيطاليا بعد افتتاح متجر لها ميلانو، قبل افتتاح متجر ثالث قريبا في ميلانو أيضا.

وتتميز منتجات يونيكلو بأنها من أقمشة عالية الجودة وخطوط أساسية وبأسعار منخفضة للملابس التي تستمر مع مرور الوقت، والتي تمثل أسرار النجاح العالمي للشركة، وهي شركة يابانية عملاقة لبيع الملابس الجاهزة بالتجزئة، وهي إحدى الشركات القابضة الرئيسية في اليابان ومقرها طوكيو.

وحققت الشركة مبيعات عالمية تعادل ما يقرب من 2.7 تريليون ين خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس 2023، وتمتلك 3600 متجر حول العالم، بين دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال مارك بارناتوفيتش، مدير عمليات يونيكلو في إيطاليا : يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة جدًا لنمونا وتوسعنا في إيطاليا، مضيفا : عندما بدأنا التخطيط لوصولنا إلى روما، تحول اهتمامنا على الفور إلى الحقائق المحلية، لفهم القيمة الثقافية وفهم نمط الحياة في المدينة.

وتابع في حفل الافتتاح : من خلال شبكة التعاون مع الفنانين والحرفيين والمتاجر وأماكن الاجتماعات، تمكنا من فهم ما يعنيه أن تكون من روما والتعبير بشكل أفضل عن فلسفة الأزياء الخاصة بنا، منوها أن يونيكلو تعاونت مع العديد من الشركاء في روما. (أنسامد).

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