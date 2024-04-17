فن الكانتارا فى ترينالى ميلانو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فن الكانتارا فى ترينالى ميلانو

17 أبريل 2024, 11:15

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - يعتبر فن الكانتارا من الفنون المفتوحة المشاركة فى أسبوع الفن فى ترينالى ميلانو حيث يتم عرض مجموعة مختارة من أعمال الفنانين الإيطاليين والعالميين من أجيال مختلفة واتجاهات متعددة.

يعد معرض "توليد الرؤى" بمثابة رحلة غير مسبوقة فى أرشيف ألكانتارا التاريخى وهو نتيجة سنوات عديدة من التجارب فى عالم الفن المعاصر والتصميم والمسرح.

وتركز الأعمال المعروضة على العلاقة مع المادة من خلال عمل "تورسيون سوفاببوستا" لألبرتو بياسى من 2019 والذى يفتتح خط سير المعرض حيث يقوم الفنان بتحقيقاته فى إدراك الواقع من خلال تاثيرات بصرية منفردة.

ترينالي دي ميلانو هو عبارة عن متحف فني (ومؤسسة دولية) مُخصص لعرض مجموعة من الأعمال والمقتنيات التي تتعلّق بالتصاميم والهندسة المعمارية والفنون البصرية والمسرح، ويهدف إلى تعزيز التصميم الإيطالي والفنون التطبيقية، ويُعتبر من المزارات التي تجذب أعداداً هائلةً من السياح كل عام، إضافةً إلى أنه يستضيف المعارض الدولية والسنوية المتنوّعة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:30

ميلونى تزور تونس لاجراء محادثات مع سعيد

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:30

ميلونى تزور تونس لاجراء محادثات مع سعيد