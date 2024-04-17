فن الكانتارا فى ترينالى ميلانو

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - يعتبر فن الكانتارا من الفنون المفتوحة المشاركة فى أسبوع الفن فى ترينالى ميلانو حيث يتم عرض مجموعة مختارة من أعمال الفنانين الإيطاليين والعالميين من أجيال مختلفة واتجاهات متعددة.يعد معرض "توليد الرؤى" بمثابة رحلة غير مسبوقة فى أرشيف ألكانتارا التاريخى وهو نتيجة سنوات عديدة من التجارب فى عالم الفن المعاصر والتصميم والمسرح.وتركز الأعمال المعروضة على العلاقة مع المادة من خلال عمل "تورسيون سوفاببوستا" لألبرتو بياسى من 2019 والذى يفتتح خط سير المعرض حيث يقوم الفنان بتحقيقاته فى إدراك الواقع من خلال تاثيرات بصرية منفردة.ترينالي دي ميلانو هو عبارة عن متحف فني (ومؤسسة دولية) مُخصص لعرض مجموعة من الأعمال والمقتنيات التي تتعلّق بالتصاميم والهندسة المعمارية والفنون البصرية والمسرح، ويهدف إلى تعزيز التصميم الإيطالي والفنون التطبيقية، ويُعتبر من المزارات التي تجذب أعداداً هائلةً من السياح كل عام، إضافةً إلى أنه يستضيف المعارض الدولية والسنوية المتنوّعة. (أنسامد).

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