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ماري كاترانتزو أول مديرة إبداعية لإكسسوارات بولجاري

03 أبريل 2024, 11:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 3 - روما - عينت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة بولجاري المصممة اليونانية ماري كاترانتزو مديرة إبداعية جديدة لخط الأكسسوارات، وهي مرحلة جديدة في تاريخ العلامة التجارية التي تأسست قبل 140 عاماً على يد سوتيريو بولجاري، اليوناني أيضاً.

وقالت المصممة "لعب تراث بولجاري الثقافي الغني وجذورها اليونانية الرومانية المزدوجة - - دوراً أساسياً في تعليمي كمصممة.

وأضافت لقد استلهمت دائماً من رموز بولجاري الجمالية وتوفيقها، ومن براعتها في استخدام الألوان وكثافة سردها.

وتابعت "يشرفني أن أكون أول مدير إبداعي لإكسسوارات بولجاري. فصل جديد أود أن أرفع فيه الحياة اليومية إلى شكل فني." ومن جهته قال جان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي للدار "إن وصول ماري كمدير إبداعي للإكسسوارات يجعلنا فخورين للغاية.

لا تشترك ماري مع بولجاري في أصولها اليونانية فحسب، بل قبل كل شيء في البحث عن التميز في اختيار المواد وفي طريقة تحويلها مع التركيز بشكل خاص على الحرفية، فضلاً عن الحب المتميز للألوان". (أنسامد).

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