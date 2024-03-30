مجلس إدارة جديد لمجموعة الأزياء الإيطالية تودز

(أنسامد) - مارس 30 - روما - أعلنت شركة دييجو ديلا فالي المالية، تجديد مجلس إدارة مجموعة الأزياء الإيطالية "تودز"، ولم يظهر اسم كيارا فيرانيي بين المديرين المنتهية ولايتهم الذين أعيد تعيينهم للولاية القادمة.ولا تتضمن قائمة مجلس الإدارة الجديد حتى لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو ولويجي أبيتي، اللذين ارتبطا دائمًا بعلاقة صداقة قوية مع رجل الأعمال دييجو ديلا فالي.تمت الدعوة إلى عقد اجتماع للمساهمين في تودز في 24 أبريل لإقرار ميزانية 2023، والذي سيشمل أيضًا تجديد مجلس الإدارة الذي سيكون ضمن جدول الأعمال.انضمت المصممة والمدونة كيارا فيرانيي إلى مجلس إدارة تودز في أبريل 2021. وأكد دييجو ديلا فالي حينها مدى "قيمة" "معرفتها بعالم الشباب" بالنسبة للمجموعة.وأوضح : "سنحاول معا بناء مشاريع تضامن ودعم لمن هم في أمس الحاجة إليها، ورفع مستوى الوعي وإشراك الأجيال الجديدة أكثر فأكثر في عمليات من هذا النوع".وعلقت كيارا فيرانيي قائلة: "الانضمام إلى مجموعة تودز يعني إعطاء صوت لجيلي مع أحد الامتيازات الإيطالية في العالم". (أنسامد).

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