الإيطالية ماريا كارلا بوسكونو في عرض مجموعة "اتيليه" فى روما

(أنسامد) - مارس 28 - روما - تقدم عارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة ماريا كارلا بوسكونو أول عروض خطوط سى او اس التابعة لمجموعة "اتيليه" الراقية فى روما.فقد ارتدت بوسكونو الفستان الشفاف ذو الطيات في ختام عرض العلامة التجارية الأخير لربيع وصيف 2024 في كورسى سيكستين في روما، من مجموعة أتيليه - وهو فرع راقي قدمته في عام 2022.عادت العلامة إلى المنصات ولأول مرة تقدم عروضها فى روما من خلال مجموعات الربيع والصيف فى ممرات سيكستين فى سانتو سبيريتو والتى كانت أقدم مستشفى فى أوروبا وتعود للقرن الخامس عشر وجددت مؤخراً.وقد تم تجديد الحوائط بشكل معاصر مع تغطيتها بالفوال المعاد تدويره جنباً الى جنب مع المكان الأثرى الذى ضم العارضات و من بينهن الإيطالية الشهيرة بوسكانو حيث قدمن 33 موديلاً أنيقاً مع لوحة جدارية عملاقة في الخلفية.تميزت مجموعة "أتيليه" الجديدة بالثنيات والأقمشة المنتفخة والشبكات المفتوحة، والتي عرضت على المدرج جنبًا إلى جنب مع قطعها الرئيسية، وهي متاحة للتسوق في 17 أبريل.وقالت كارين غوستافسون، مديرة التصميم في سى او اس: "المجموعة الرئيسية لربيع وصيف 2024 هي استكشاف للبساطة الحديثة وخزانة ملابس خالدة.وأضافت "أردنا خلق رؤية جديدة للرفاهية اليومية من خلال مجموعة قوية ولكن بسيطة من خلال التركيز على التفاصيل والأنسجة والصور الظلية، توازن التصاميم بين الحداثة والتصميم التقليدي".وتراوحت الالوان المستخدمة بين الأحمر للموديلات الجريئة مع الأزرق والأسود والأبيض والأصفر بلون الرمل.وقد أكدت الدار على مبدأ الاستدامة من خلال استخدام مواد معاد تدويرها. (أنسامد).

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