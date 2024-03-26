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أزياء فيتوريو كاميانى فى معرض كاردينال كولونا

26 مارس 2024, 10:33

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 26 - روما - قدم مصمم الأزياء الإيطالى فيتوريو كاميانى مجموعته للربيع والصيف فى معرض كاردينال كولونا الذى يعود إلى القرن الثامن عشر فى قصر كولونا والذى احتفل بالعام الثانى لادارته الجديدة .

وقد تضمن العرض أقمشة طبيعية ثمينة مع خطوط بسيطة واهتمام كبير بالتفاصيل بعنوان " العودة إلى الشرق" .

وقد استحضرت المجموعة جماليات إندونيسيا الراقية والثرية مع ملابس انسيابية تتميز بالكتابة الخطية مع ألوان النباتات وغروب الشمس الشرقى الساحر.

وتميز أسلوب كاميانى بالبساطة مع أنماط الباتيك المطبوعة على الحريرالطبيعى من كومو وسان بينيديتو ديل ترونتو وهى شركة إيطالية تعمل فى بالى.

كما قدم القمصان المغلقة والبنطلون الواسع القصير على طراز راكبى الدراجات النارية وفساتين السهرة التى تستحضر اجواء الثلاثينيات لحفلات لندن أو سنغهاى أو كوالالمبور وقمصان الأورجنزا وفساتين طويلة من الكريب والشيفون والحرير المزدوج بالوان تندرج من أخضر الغاب الإستوائى الى الازرق السماوى والوردى الفاتح والبيج والأبيض.

أما الاكسسوارات فهى قبعات راقية والباليرينات المسطحة وصنادل الساتان ذات المكعوب العالية للمساء. (أنسامد).

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