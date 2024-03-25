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ورشة VM لصناعة الذهب تحتفل بمرور 25 عاما على إنشائها

25 مارس 2024, 10:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 25 - روما - تحتفي ورشة صناعة الذهب الإيطالية VM بمرور 25 عاما على إنشائها من خلال سرد تاريخ صناعة الذهب في أروقتها، من المجوهرات الساحرة إلى التصميم التجريبي، مع إصدار كتاب وتنظيم معرض في ميلانو من 21 إلى 24 مارس.

احتفالا بمرور خمسة وعشرين عاما على نشاطها، قررت ورشة صياغة الذهب والعلامة التجارية بميلانو VM، التي أسسها المصممتان مارتا كافاريلي وفيولا ناج أوليري، نشر كتاب أصدرته دار نشر كوريني إديزيوني وإقامة معرض سردي في غرف مبنى قديم في ميلانو.

تعد هذه المبادرات أكثر من مجرد مرحلة عابرة، فهي بمثابة غذاء للفكر من أجل انطلاقة جديدة، ومشاركة مشروع في تطور مستمر مع جميع أولئك الذين شاركوا في عمل ورشة VM على مر السنين.

يعكس الكتاب اليوميات وسجل القصاصات والتفكير النقدي، مع كتابات من دوميتيلا داردي وميلوفان فاروناتو وأليساندرا بوماريكو ومارتا كابيلولي وفيولا ناج أوليري في محادثة مع أليساندرا بوماريكو.

ويتتبع تاريخ VM منذ إنطلاقها مع صديقتين صغيرتين، أصبحتا اليوم على رأس الشركة في ميلانو. (أنسامد).

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