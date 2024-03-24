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انفصال دار فالينتينوعن مديرها الإبداعي بيتشولي

24 مارس 2024, 10:54

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 24 - روما - أعلن دار فالنتينو ومديرها الإبداعي بييرباولو بيتشولي يوم الجمعة أنهما انفصلا.

يعمل المصمم مع علامة الأزياء الشهيرة لأكثر من عقدين من الزمن، وكان هو المسؤول الوحيد عن اتجاهها الإبداعي بعد مغادرة ماريا غراتسيا تشيوري إلى ديور في عام 2016.

وجاء في بيان بيان مُشترك أصدره الطرفان: "تعلن دار فالنتينو ومديرها الإبداعي بييرباولو بيتشولي عن قرارهما المشترك بوقف تعاونهما".

وأضاف "من خلال منصبه كمدير إبداعي، أثّر بييرباولو بيتشيولي بشكل كبير على مسار الدار منذ عام 2016 برؤيته وتفانيه وروحه المبتكرة، مما أثر على فصل حاسم في تاريخ الشركة".

بدأ التعاون بين بيير باولو بيتشولي ودار فالينتينو في عام 1999 عندما طلب مؤسسها فالنتينو غارافاني من بيتشولي أن يتعاون مع المصممة ماريا غرازيا كيوري لتصميم مجموعات أكسسوارات الدار.

(أنسامد).

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