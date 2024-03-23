جائزة الإبداع للمؤسسات تذهب إلى رينزو روسو

(أنسامد) - مارس 23 - روما - رينزو روسو، مصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي، هو مؤسس ورئيس مجموعة Otb الإيطالية، التي تمتلك العلامات التجارية ديزل وجيل ساندر وميزون مارجيلا ومارني وفيكتور اند رولف، ويمتلك شركتي Staff International وBrave Kid، كما يمتلك حصة في العلامة التجارية الأمريكية أميري.فاز رينزو روسو بجائزة الإبداع الخاصة لاتحاد الصناعيين و رجال الأعمال لإطلاق حملة عن المهارة اليدوية والحرفية والتفاني والتميز.جاء هذا التكريم لرجل الأعمال في إطار النسخة الثانية من جائزة المؤسسة السينمائية، وهي المبادرة التي صممها وأطلقها اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال بدعم من الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا"، لمكافئة الأفلام الوثائقية عن الشركات الإيطالية من خلال سرد تاريخها وانطلاق الإنتاج الصناعي.ويهدف التكريم لتقدير أولئك الذين بنوا، ببراعتهم وأيديهم، سمعة إيطاليا في قطاع الأزياء، مما جعلها مركزا للتميز والحرفية في هذا القطاع. وأراد روسو، الذي يعد جزءا من هذا التاريخ والذي استمد منه الرؤية التي قادته إلى إنشاء Otb، أن ينقل عبر قنوات مجموعته رحلة داخل شركات بعض أهم موردي المجموعة وأقدمهم، والذين يمثلون روح الجمال الإيطالي والمنتجات عالية الجودة. (أنسامد).

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