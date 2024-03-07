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عرض جوتييه من 7 إلى 24 مارس فى ميلانو

07 مارس 2024, 09:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - يقدم المصمم الفرنسى جون بول جوتييه عرضه بعنوان "عرض الأزياء المرعب" اعتباراً من الغد وحتى 24 مارس فى ميلانو.

ويعتبر هذا العرض تسجيلاً لعودته لساحة الأزياء بعد أن كان أعلن اعتزاله عام 2020.

ويعتبر جوتييه ابداعاً فرنسياً تحت شعار صنع فى إيطاليا ويقول إنه بدون إيطاليا ما كان من الممكن أن يكون مصمماً للأزياء وما كان يحقق النجاح الذى وصل إليه حيث وجد هناك من يؤمن به فى بداية حياته المهنية بقدر كبير يسمح له بالعمل على موهبته.

ترعرع جان بول غوتييه في ضاحية من ضواحي باريس، حيث كانت والدته محررة كتب ووالده محاسب وكانت جدته من أمه ماري قرابي هي من عرفته على عالم الأزياء.

ولكنه لم يتلقى تعليماً أكاديمياً في هذا المجال، ولكن عوضاً عن ذلك في عمر مبكر قام بإرسال رسومات تصاميمه إلى مصممين أزياء عالميون. قام بيير كاردان في سنة 1970 يبتعيينه كمساعد لشدة إعجابه بمهاراته.

ثم عمل بعد ذلك في سنة 1971 مع جاكويس ايستريل وجين باتو، بعد ذلك عاد لإدارة متجر بيير كاردان في ميلان لمدة عام وكان ذلك في 1974.

أصدر أول مجموعته الأولى في سنة 1976, وعرف غلوتييه بعد سنة 1981 بلقب الولد الشقي في عالم الموضة الفرنسية.

أعتمد غلوتييه في تصاميمه على الثقافة الشعبية والثياب اليومية كما استطاع أن يجعل التصاميم الراقية وبالأخص تصاميمه تجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد. (أنسامد).

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