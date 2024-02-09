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عودة أسبوع الموضة في ميلانو مع مفاجأت جديدة

09 فبراير 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 9 - روما - يعود أسبوع الموضة في ميلانو خلال شهر فبراير، إذ أنه من المتوقع عقده بين 20 إلى 26 من الشهر الجاري، وسيشهد الظهور الأول لوالتر شيابوني كمدير إبداعي لعلامة بلومارين، وأدريان أبيولازا في موسكينو وماتيو تامبوريني في تودز.

يشهد الأسبوع المخصص لمجموعات خريف وشتاء 2024-2025، الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووكالة التجارة الإيطالية المسؤولة عن الترويج للشركات والمنتجات الإيطالية، وبلدية ميلانو، 161 حدثا بما في ذلك عروض الأزياء والعروض التقديمية.

ستظهر عروض فبراير المدعومة من دولتشي آند غابانا وساغابوي للمرة الأولى، في حين تعود مارني وإليزابيتا فرانكي إلى التقويم الرسمي.

وأوضحت أليسيا كابيلو، مستشارة العمل والتنمية الاقتصادية في بلدية ميلانو، المكلفة بالأزياء والتصميم، "ميلانو مستعدة لاستقبال أسبوع الموضة المخصص للنساء"، مضيفة "التقديرات تتحدث بالفعل عن نمو من حيث التواجد في المدينة أكثر بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي".

بالنسبة لهذا الأسبوع، من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف شخص، منهم أكثر من 50 ألف أجنبي، وهو أعلى بكثير من بيانات ما قبل كوفيد، كما يوضح رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، كارلو كاباسا. (أنسامد).

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