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ارتفاع مبيعات حقائب "لايبل روز"

03 فبراير 2024, 08:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 3 - روما - سجلت مبيعات حقائب "لايبل روز" إيرادات نصف مليون يورو في عام 2021، و2.2 مليون في عام 2022، فيما بلغت الإيرادات 4.4 مليون في عام 2023، فيما تستهدف الشركة مضاعفة حجم الإيرادات مرة أخرى هذا العام إلى 10 ملايين يورو حتى تخرج من فئة المؤسسات الصغيرة وتصبح ضمن المؤسسات متوسطة الحجم.

تعمل شركة "لايبل روز" في إنتاج الحقائب منخفضة التكلفة ولكن العصرية التي تلقى رواجا كبيرا، وأسستها فرانشيسكا أماتورو، البالغة من العمر 28 عامًا من نابولي، والتي كانت تعمل كراقصة كلاسيكية أيضًا في الخارج في الماضي، وأصبحت حاليا رائدة أعمال في تريفيزو.

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هكذا وصفت أماتورو نفسها في لقاء مع الصحافة في ميلانو، مسترجعة القصة التي قادتها إلى تصميم حقائب اليد (من الجلد المقلد) وصنعها (في الصين).

وهكذا، تمكنت العام الماضي من بيع أكثر من 120 ألف حقيبة بسعر يتراوح بين 40 و60 يورو عبر منصة التجارة الإلكترونية و70 بائع تجزئة متعدد العلامات التجارية.

أنهت شركة لايبل روز عام 2023 بأرباح قدرها 150 ألف يورو، واليوم لديها ما يقرب من 20 موظفًا، معظمهم من الشابات تحت سن 30 عاما تلهمهن فرانشيسكا التي تريد أن أن تجعل من نفسها نموذجا لريادة الأعمال النسائية.

وقالت فرانشيسكا : بالإضافة إلى حقائب اليد والمحافظ (المعروضة للبيع بحوالي 25 يورو)، نخطط لتقديم أشياء صغيرة بأسعار منخفضة، والتي يزداد الطلب عليها في عيد الميلاد أو عيد الحب مثل علب التجميل وحافظات الأقلام وعلب المكياج. (أنسامد).

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