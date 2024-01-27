فاعلية عالم الموضة بمشاركة شبابية وإيطالية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فاعلية عالم الموضة بمشاركة شبابية وإيطالية

27 يناير 2024, 08:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 27 - روما - ستقام فاعلية عالم الموضة، التي دشنها نينو غرازيانو لوكا، في نسختها السادسة والعشرين في قصر برانكاتشيو في روما، حيث ستجمع لأول مرة فقط العلامات التجارية الإيطالية على منصة العرض مع مجموعات بعض المصممين الشباب، الذي يشاركون لأول مرة بإبداعاتهم أمام الجمهور.

كما سيظهر على المنصة أيضا علامتان تجاريتان من ضيوف فاعلية عالم الموضة المنتظمين، وهما أزورا دي لورينزو وبينياتارو، بالإضافة إلى الطلاب الشباب في قسم أزياء ميكول فونتانا بمعهد أنيني.

وتتضمن الفاعلية أيضًا منح جوائز عالم الموضة للأسماء الرائدة في عالم التصميم والشخصيات التي روجت لمشاريع الموضة والفن والجمال.

تتمثل مهمة فاعلية عالم الموضة في الترويج للمواهب الجديدة في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم.

وأصبحت هذه الفاعلية بمرور الوقت حدث عالمي شهد صعود العديد من المصممين من أكثر من 30 دولة إلى منصة العرض، من مصر، ليبيا، دبي، قطر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، الكويت، كولومبيا، باراغواي، الأرجنتين، ألبانيا، قبرص، بلغاريا، تايلاند، جنوب أفريقيا، تونس، الصين، الهند، فلسطين، مالطا، إسبانيا، المكسيك، جمهورية التشيك، هولندا، مالي، إيران وإيطاليا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:30

الطوائف اليهودية الإيطالية:حكم لاهاي عشية يوم المحرقة "مؤلم"

11:19

إيطاليا:"إحتراما للقانون" الفلسطينيون يؤجلون مسيرة ميلانو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:30

الطوائف اليهودية الإيطالية:حكم لاهاي عشية يوم المحرقة "مؤلم"

11:19

إيطاليا:"إحتراما للقانون" الفلسطينيون يؤجلون مسيرة ميلانو