فاعلية عالم الموضة بمشاركة شبابية وإيطالية

(أنسامد) - يناير 27 - روما - ستقام فاعلية عالم الموضة، التي دشنها نينو غرازيانو لوكا، في نسختها السادسة والعشرين في قصر برانكاتشيو في روما، حيث ستجمع لأول مرة فقط العلامات التجارية الإيطالية على منصة العرض مع مجموعات بعض المصممين الشباب، الذي يشاركون لأول مرة بإبداعاتهم أمام الجمهور.كما سيظهر على المنصة أيضا علامتان تجاريتان من ضيوف فاعلية عالم الموضة المنتظمين، وهما أزورا دي لورينزو وبينياتارو، بالإضافة إلى الطلاب الشباب في قسم أزياء ميكول فونتانا بمعهد أنيني.وتتضمن الفاعلية أيضًا منح جوائز عالم الموضة للأسماء الرائدة في عالم التصميم والشخصيات التي روجت لمشاريع الموضة والفن والجمال.تتمثل مهمة فاعلية عالم الموضة في الترويج للمواهب الجديدة في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم.وأصبحت هذه الفاعلية بمرور الوقت حدث عالمي شهد صعود العديد من المصممين من أكثر من 30 دولة إلى منصة العرض، من مصر، ليبيا، دبي، قطر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، الكويت، كولومبيا، باراغواي، الأرجنتين، ألبانيا، قبرص، بلغاريا، تايلاند، جنوب أفريقيا، تونس، الصين، الهند، فلسطين، مالطا، إسبانيا، المكسيك، جمهورية التشيك، هولندا، مالي، إيران وإيطاليا. (أنسامد).

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