عودة السترة لمعرض "بيتي أومو"

(أنسامد) - يناير 7 - روما - مع مجموعات الأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2024/2025، تستعيد السترة مكانتها المرموقة في خزانة الملابس، لتصبح قطعة موسمية يفضل ارتدائها من الصباح إلى المساء.بالنسبة للبعض، تعتبر السترة مرتبطة حصريا بالفاعليات الرسمية، وبالنسبة للآخرين، فهي بمثابة عنصر أنيق، والحقيقة هي أنه منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، كانت دائما محل الاهتمام.في الشتاء القادم، تتكيف السترات الجديدة مع احتياجات الشخص المعاصر المتجول حول العالم، والمهتم بالمواد والاستدامة. وجاءت في مقاس ناعم ومريح وليس ضيقًا جدًا، سواء في الإصدارات الكلاسيكية مزدوجة الصدر أو أحادية الصدر.وهذا ما يُطلق عليه الآن "الأسلوب الرسمي غير الرسمي" الجديد، والذي أشار إليه كوتشينيلي مرارًا وتكرارًا باعتباره أسلوب المستقبل. تشمل الحاجة إلى الراحة أيضًا، القطاع الرسمي بأكمله، لذلك تتميز السترات بأشكال سخية وغير منظمة.ولضمان هذه الراحة، فإن المواد التي تفضلها الشركات المشاركة في معرض بيتي أومو 105 المقرر إقامته في الفترة 9-12 يناير في فلورنسا بمشاركة 832 علامة تجارية منها 386 أجنبية، هي صوف جيرسي ملبد أو المطاط أو المخمل. (أنسامد).

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