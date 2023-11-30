المصمم الإيطالي أنطونيو ماراس يفتتح متاجر كالمنازل

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - افتتح مصمم الأزياء الإيطالي أنطونيو ماراس ثلاثة متاجر جديدة في ثلاث مدن إيطالية كبيرة: روما وفلورنسا وتورينو، لكنها ليست متاجر تقليدية ولكن بمفهوم يجمع الأشياء والأثاث، فهي مصممة وكأنها منزل، من المدخل إلى غرفة المعيشة المفروشة بشكل جيد، وسلسلة من غرف المحادثة حيث يكون الترحيب ضروريا.



ويوضح ماراس هذا المفهوم قائلا : "المتجر هو المكان المضيف الذي يرحب بالأجنبي، ضيف اليونان القديمة في سردينيا، في البحر الأبيض المتوسط، فهو مكان مقدس منذ لحظة وصوله وهو دائما في راحة، مع الحرية في إختيار الملابس، فهي المساحة الأولى التي يمتلكها الإنسان للدفاع والحماية والأمان".



ويضيف مصمم الأزياء الإيطالي "كلمة متجر لها نفس أصل كلمة مسكن، والتي تعني امتلاك المساحة وجعلها خاصة بك للتعامل مع أفضل إبداعات الأقمشة وكل ما حولك دافئ ومريح ويداعب منطقة آمنة وحميمة لدى الزائر بعيدا عن الفوضى اليومية".



من ميلانو، روما، ألجيرو، البندقية، تورينو، فورتي دي مارمي، فلورنسا، في متاجر ماراس، بالإضافة إلى الملابس والإكسسوارات، من الممكن شراء الكتب والأشياء مثل نوافذ ديكو الزجاجية الملونة وسجاد سردينيا المصمم من قبل المصمم، الأعمال الفنية، الأثاث، المرايا، الأرائك. ولكل متجر خاصية تميزه عن غيره. (أنسامد).





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