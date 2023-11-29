تقريرفالنتينو..الاستدامة عمل النساء وصنعت فى ايطاليا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. موضة
  3. تقريرفالنتينو..الاستدامة عمل النساء وصنعت فى ايطاليا

تقريرفالنتينو..الاستدامة عمل النساء وصنعت فى ايطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قدمت دار فالنتينو تقريرها الاول عن الاستدامة وهو يعد مرحلة مهمة فى رحلة الشفافية للشركة التى تهتم بشكل متزايد باعتماد نهج مسئول واخلاقى تجاه الناس والبيئة.

وقد اتخذ التقرير حول انتاج مبيانات الدار عام 2022 شعار له"دع الجمال يزدهر وهو الشعار الذى يوجه استراتيجية الاستدامة الخاصة بالدار والتى تحدد فلسفة مرتبطة بالوعى بانه لا يوجد جمال دون احترام البيئة المحيطة بنا".

ويعرض التقرير البيانات وأهم المشاريع المتعلقة بالركائز الثلاث للدار وهى المنتج والاشخاص والكوكب .

ويسلط قسم المنتجات الضوء على الالتزام الهادف إلى ضمان التميز في تصميم الأزياء وتعزيز القيم الأخلاقية، فضلاً عن الحرفية والجودة في سلسلة التوريد، إلى جانب وجود بيانات مثل أصل المواد الخام والمكونات وخدمات الإنتاج والتى تم شراء نسبة 90% منها من الموردين الإيطاليين.

ويقدم فصل الأشخاص نظرة عامة على الأشخاص داخل المجموعة حيث يعمل بها 66% من النساء ومبادرات رد الجميل لدعم المجتمعات التي تنفذها الدار خلال العام، بالإضافة إلى معلومات حول أنشطة حماية الصحة والسلامة في مكان العمل.

ويؤكد قسم "الكوكب" تفاصيل حول قياس البصمة الكربونية لعامي 2021 و2022، وهو أمر أساسي لزيادة الوعي بتأثير العمليات التجارية على البيئة. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط