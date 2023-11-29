تقريرفالنتينو..الاستدامة عمل النساء وصنعت فى ايطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قدمت دار فالنتينو تقريرها الاول عن الاستدامة وهو يعد مرحلة مهمة فى رحلة الشفافية للشركة التى تهتم بشكل متزايد باعتماد نهج مسئول واخلاقى تجاه الناس والبيئة.



وقد اتخذ التقرير حول انتاج مبيانات الدار عام 2022 شعار له"دع الجمال يزدهر وهو الشعار الذى يوجه استراتيجية الاستدامة الخاصة بالدار والتى تحدد فلسفة مرتبطة بالوعى بانه لا يوجد جمال دون احترام البيئة المحيطة بنا".



ويعرض التقرير البيانات وأهم المشاريع المتعلقة بالركائز الثلاث للدار وهى المنتج والاشخاص والكوكب .



ويسلط قسم المنتجات الضوء على الالتزام الهادف إلى ضمان التميز في تصميم الأزياء وتعزيز القيم الأخلاقية، فضلاً عن الحرفية والجودة في سلسلة التوريد، إلى جانب وجود بيانات مثل أصل المواد الخام والمكونات وخدمات الإنتاج والتى تم شراء نسبة 90% منها من الموردين الإيطاليين.



ويقدم فصل الأشخاص نظرة عامة على الأشخاص داخل المجموعة حيث يعمل بها 66% من النساء ومبادرات رد الجميل لدعم المجتمعات التي تنفذها الدار خلال العام، بالإضافة إلى معلومات حول أنشطة حماية الصحة والسلامة في مكان العمل.



ويؤكد قسم "الكوكب" تفاصيل حول قياس البصمة الكربونية لعامي 2021 و2022، وهو أمر أساسي لزيادة الوعي بتأثير العمليات التجارية على البيئة. (أنسامد).





Ottieni il codice embed