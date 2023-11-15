العلامة الإيطالية "كاربي" تطور مشروع الملابس الرجالية

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - انتهت مجموعة "كاربي "، التي تمتلك العلامة التجارية الإيطالية الرائدة، من الاستحواذ على 51% من شركة "ليو جو" التي تم إنشاؤها بمساهمة من صاحب الترخيص "كو.



كا. ما"، الذي سيظل أحد المساهمين في المشروع المشترك ويحتفظ بحصة 49٪ المتبقية.



وقد حصلت شركة "كو. كا. ما"، وهي شركة تاريخية من نابولي، على ترخيص المجموعة الرجالية للعلامة التجارية منذ عام 2012. وسيحافظ المؤسس، جوزيبي نارديلي، على مشاركته الكاملة في المشروع، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة المنشأة حديثًا.



وخلال هذه السنوات العشر من النشاط، تطورت مجموعات ليو جو للرجال باستمرار، ووصلت إلى مواقع مهمة في قطاع الرجال المتميز، ولا سيما في السوق المحلية وفي بعض البلدان الأوروبية المختارة.



ومن خلال إنشاء المشروع المشترك، تعتزم ليو جو تعزيز حضورها أيضًا في مجموعات الرجال في إيطاليا وتعزيز التوسع في الأسواق الخارجية، حيث تتمتع المجموعة بحضور قوي. (أنسامد).





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