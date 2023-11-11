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ماكس مارا تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق معطف تيدي بير

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - يعتبر معطف "تيدي بير" من انتاج دار الأزياء الإيطالية "ماكس مارا" ليس مجرد معطف، بل يعتبر بمثابة ثوب أيقوني قادر على تفسير روح العصر في عصرنا الحالي، وفقا لمصممه إيان غريفيث.

وكان الأسلوب الذي تميز به تصميم معطف تيدي بير السبب وراء النجاح الهائل الذي حققه لدار أزياء "ماكس مارا" التي تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إصداره وظهوره لأول مرة على منصات عروض الأزياء.

وصرح المدير الإبداعي لدار "ماكس مارا" : من كان يتخيل كل هذا عندما وجدت في ذلك اليوم في الأرشيف منذ عدة سنوات معطفًا رجاليًا من الفراء الطبيعي يخص صديق مؤسس الدار ماراموتي، والذي جاء منه معطف تيدي بير.

وأضاف إيان غريفيث تعليقا على النجاح الكبير الذي حققه معطف تيدي بير : أردت أن أصنع معطفًا يجسد من ناحية الحاجة إلى الرفاهية والحماية التي نشعر بها في عالمنا، ومن ناحية أخرى أردت في نفس الوقت إطلاق عنصر مبهج، لكنني لم أتخيل حقًا أنه بعد مرور عشر سنوات سأظل هنا أتحدث عنه.

تم بيع 90 ألف قطعة من معطف تيدي بير الأصلي بألوانه المختلفة، وتوسعت عائلة تيدي بمرور الوقت لتشمل السترات والمعاطف والإكسسوارات. (أنسامد).

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