فالنتينو نيويورك ينظم معرض لماريو شيفانو

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - بمناسبة افتتاح متجر فالنتينو الرئيسى الجديد فى نيويورك تستضيف الدار معرضاً عن الفنان ماريو شيفانو تنظمه مجلة ايتاليان ارت لفن القرن العشرين الايطالى فى وادى هدسون.



ويضم المعرض خمس لوحات كبيرة الحجم للرسام الايطالى الذى وحد الطاقات الابداعية لروما ونيويوركفى الستينيات تكريماً للرسم المعاصر وتجسيداً لمرحلة مهمة فى حوار فالنتينو مع الفن.



وقال مدير المجلة فيتوريو كالابريس ان الفن والموضة يسيران جنباً الى جنب فى نيويورك ومن خلال هذا التعاون نهدف لنقل رسالة مهمة حول قيمة المجتمع والالتزام المستمر بالجودة والمشاركة الفعالة".



ويندرج هذا المعرض فى اطار رعاية فالنتينو للفن مثل رعاية الجناح الايطالى فى بينالى البندقية التاسع والخمسين والاندماج فى عالم الفن فى سنغافورة وسيول مايو 2023. (أنسامد).





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