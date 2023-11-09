فالنتينو نيويورك ينظم معرض لماريو شيفانو
ويضم المعرض خمس لوحات كبيرة الحجم للرسام الايطالى الذى وحد الطاقات الابداعية لروما ونيويوركفى الستينيات تكريماً للرسم المعاصر وتجسيداً لمرحلة مهمة فى حوار فالنتينو مع الفن.
وقال مدير المجلة فيتوريو كالابريس ان الفن والموضة يسيران جنباً الى جنب فى نيويورك ومن خلال هذا التعاون نهدف لنقل رسالة مهمة حول قيمة المجتمع والالتزام المستمر بالجودة والمشاركة الفعالة".
ويندرج هذا المعرض فى اطار رعاية فالنتينو للفن مثل رعاية الجناح الايطالى فى بينالى البندقية التاسع والخمسين والاندماج فى عالم الفن فى سنغافورة وسيول مايو 2023. (أنسامد).